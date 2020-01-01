Токеномика Best Patent Token (BPT) Откройте для себя ключевую информацию о Best Patent Token (BPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Best Patent Token (BPT) The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Официальный сайт: https://bestpatent.io/ Whitepaper: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Купить BPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Best Patent Token (BPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Best Patent Token (BPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,34M $ 1,34M $ 1,34M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 2,70B $ 2,70B $ 2,70B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,49M $ 2,49M $ 2,49M Исторический максимум: $ 0,00236637 $ 0,00236637 $ 0,00236637 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00049703 $ 0,00049703 $ 0,00049703 Узнайте больше о цене Best Patent Token (BPT)

Токеномика Best Patent Token (BPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Best Patent Token (BPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPT, изучите текущую цену BPT!

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