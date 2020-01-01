Токеномика Bermuda Shorts (SHORT)

Токеномика Bermuda Shorts (SHORT)

Откройте для себя ключевую информацию о Bermuda Shorts (SHORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bermuda Shorts (SHORT)

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!

Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts

Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192

Tokenomics: 4 TRILLION

99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings

I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.

Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳

Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.

$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.

Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

Официальный сайт:
https://shortcoin.vip/

Токеномика и анализ цен Bermuda Shorts (SHORT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bermuda Shorts (SHORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 66.24K
$ 66.24K$ 66.24K
Общее предложение:
$ 4.00T
$ 4.00T$ 4.00T
Оборотное предложение:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 66.24M
$ 66.24M$ 66.24M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Bermuda Shorts (SHORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bermuda Shorts (SHORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHORT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHORT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHORT, изучите текущую цену SHORT!

Прогноз цены SHORT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.