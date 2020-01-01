Токеномика Bent Finance (BENT)

Токеномика Bent Finance (BENT)

Откройте для себя ключевую информацию о Bent Finance (BENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

Официальный сайт:
https://app.bentfinance.com/

Токеномика и анализ цен Bent Finance (BENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bent Finance (BENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 151,49K
$ 151,49K$ 151,49K
Общее предложение:
$ 50,01M
$ 50,01M$ 50,01M
Оборотное предложение:
$ 7,05M
$ 7,05M$ 7,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,07M
$ 1,07M$ 1,07M
Исторический максимум:
$ 15,98
$ 15,98$ 15,98
Исторический минимум:
$ 0,00822798
$ 0,00822798$ 0,00822798
Текущая цена:
$ 0,02148523
$ 0,02148523$ 0,02148523

Токеномика Bent Finance (BENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bent Finance (BENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BENT, изучите текущую цену BENT!

Прогноз цены BENT

Хотите узнать, куда может двигаться BENT? Наша страница прогноза цены BENT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.