Токеномика BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Откройте для себя ключевую информацию о BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Официальный сайт: https://staking.benqi.fi Купить SAVAX сейчас!

Токеномика и анализ цен BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 240,84M $ 240,84M $ 240,84M Общее предложение: $ 11,05M $ 11,05M $ 11,05M Оборотное предложение: $ 11,05M $ 11,05M $ 11,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 240,84M $ 240,84M $ 240,84M Исторический максимум: $ 103,55 $ 103,55 $ 103,55 Исторический минимум: $ 9,25 $ 9,25 $ 9,25 Текущая цена: $ 21,79 $ 21,79 $ 21,79 Узнайте больше о цене BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Токеномика BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAVAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAVAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAVAX, изучите текущую цену SAVAX!

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