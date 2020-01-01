Токеномика BelieveScreener (BSCREENER)

Токеномика BelieveScreener (BSCREENER)

Откройте для себя ключевую информацию о BelieveScreener (BSCREENER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BelieveScreener (BSCREENER)

Официальный сайт:
https://www.believescreener.com/

Токеномика и анализ цен BelieveScreener (BSCREENER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BelieveScreener (BSCREENER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 204,11K
$ 204,11K$ 204,11K
Общее предложение:
$ 999,88M
$ 999,88M$ 999,88M
Оборотное предложение:
$ 999,88M
$ 999,88M$ 999,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 204,11K
$ 204,11K$ 204,11K
Исторический максимум:
$ 0,01638747
$ 0,01638747$ 0,01638747
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00020413
$ 0,00020413$ 0,00020413

Токеномика BelieveScreener (BSCREENER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BelieveScreener (BSCREENER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSCREENER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSCREENER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSCREENER, изучите текущую цену BSCREENER!

Прогноз цены BSCREENER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.