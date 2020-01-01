Токеномика BEFE (BEFE) Откройте для себя ключевую информацию о BEFE (BEFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен BEFE (BEFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEFE (BEFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 817,30K $ 817,30K $ 817,30K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 94,33B $ 94,33B $ 94,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 866,46K $ 866,46K $ 866,46K Исторический максимум: $ 0,00112818 $ 0,00112818 $ 0,00112818 Исторический минимум: $ 0,00000595 $ 0,00000595 $ 0,00000595 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BEFE (BEFE)

Токеномика BEFE (BEFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BEFE (BEFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEFE, изучите текущую цену BEFE!

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