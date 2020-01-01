Токеномика BEARXRPL ($BEAR)

Токеномика BEARXRPL ($BEAR)

Откройте для себя ключевую информацию о BEARXRPL ($BEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

Официальный сайт:
https://bearableguy.xyz/

Токеномика и анализ цен BEARXRPL ($BEAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEARXRPL ($BEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,92M
$ 3,92M$ 3,92M
Общее предложение:
$ 587,71M
$ 587,71M$ 587,71M
Оборотное предложение:
$ 587,71M
$ 587,71M$ 587,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,92M
$ 3,92M$ 3,92M
Исторический максимум:
$ 0,02166489
$ 0,02166489$ 0,02166489
Исторический минимум:
$ 0,00481486
$ 0,00481486$ 0,00481486
Текущая цена:
$ 0,00666707
$ 0,00666707$ 0,00666707

Токеномика BEARXRPL ($BEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BEARXRPL ($BEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $BEAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $BEAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BEAR, изучите текущую цену $BEAR!

Прогноз цены $BEAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.