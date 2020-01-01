Токеномика BEARXRPL ($BEAR) Откройте для себя ключевую информацию о BEARXRPL ($BEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BEARXRPL ($BEAR) The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Официальный сайт: https://bearableguy.xyz/ Купить $BEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен BEARXRPL ($BEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEARXRPL ($BEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Общее предложение: $ 587,71M $ 587,71M $ 587,71M Оборотное предложение: $ 587,71M $ 587,71M $ 587,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Исторический максимум: $ 0,02166489 $ 0,02166489 $ 0,02166489 Исторический минимум: $ 0,00481486 $ 0,00481486 $ 0,00481486 Текущая цена: $ 0,00666707 $ 0,00666707 $ 0,00666707 Узнайте больше о цене BEARXRPL ($BEAR)

Токеномика BEARXRPL ($BEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BEARXRPL ($BEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BEAR, изучите текущую цену $BEAR!

Прогноз цены $BEAR Хотите узнать, куда может двигаться $BEAR? Наша страница прогноза цены $BEAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $BEAR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!