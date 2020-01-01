Токеномика Bear Champ (BCHAMP) Откройте для себя ключевую информацию о Bear Champ (BCHAMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bear Champ (BCHAMP) JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement. Официальный сайт: https://www.thebearchamp.com/ Купить BCHAMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Bear Champ (BCHAMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bear Champ (BCHAMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 676,77K $ 676,77K $ 676,77K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 676,77K $ 676,77K $ 676,77K Исторический максимум: $ 0,00327313 $ 0,00327313 $ 0,00327313 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00067678 $ 0,00067678 $ 0,00067678 Узнайте больше о цене Bear Champ (BCHAMP)

Токеномика Bear Champ (BCHAMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bear Champ (BCHAMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCHAMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCHAMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCHAMP, изучите текущую цену BCHAMP!

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