Токеномика Based ETH (BSDETH) Откройте для себя ключевую информацию о Based ETH (BSDETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based ETH (BSDETH) Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. Официальный сайт: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview Купить BSDETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Based ETH (BSDETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based ETH (BSDETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,16M $ 13,16M $ 13,16M Общее предложение: $ 5,15K $ 5,15K $ 5,15K Оборотное предложение: $ 5,15K $ 5,15K $ 5,15K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,16M $ 13,16M $ 13,16M Исторический максимум: $ 4 156,02 $ 4 156,02 $ 4 156,02 Исторический минимум: $ 1 431,56 $ 1 431,56 $ 1 431,56 Текущая цена: $ 2 557,53 $ 2 557,53 $ 2 557,53 Узнайте больше о цене Based ETH (BSDETH)

Токеномика Based ETH (BSDETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based ETH (BSDETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSDETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSDETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSDETH, изучите текущую цену BSDETH!

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