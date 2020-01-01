Токеномика Based Beast Coin (BEAST) Откройте для себя ключевую информацию о Based Beast Coin (BEAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Beast Coin (BEAST) Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Официальный сайт: https://www.basedbeastcoin.com/ Купить BEAST сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Beast Coin (BEAST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Beast Coin (BEAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 103,05K $ 103,05K $ 103,05K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 103,05K $ 103,05K $ 103,05K Исторический максимум: $ 0,075244 $ 0,075244 $ 0,075244 Исторический минимум: $ 0,00711498 $ 0,00711498 $ 0,00711498 Текущая цена: $ 0,0103052 $ 0,0103052 $ 0,0103052 Узнайте больше о цене Based Beast Coin (BEAST)

Токеномика Based Beast Coin (BEAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Beast Coin (BEAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEAST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEAST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEAST, изучите текущую цену BEAST!

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