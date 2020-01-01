Токеномика Barry the badger (BARRY) Откройте для себя ключевую информацию о Barry the badger (BARRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Barry the badger (BARRY) Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Официальный сайт: https://www.barryonchain.com/ Купить BARRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Barry the badger (BARRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Barry the badger (BARRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,76K $ 98,76K $ 98,76K Общее предложение: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M Оборотное предложение: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,76K $ 98,76K $ 98,76K Исторический максимум: $ 0,00281782 $ 0,00281782 $ 0,00281782 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010077 $ 0,00010077 $ 0,00010077 Узнайте больше о цене Barry the badger (BARRY)

Токеномика Barry the badger (BARRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Barry the badger (BARRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BARRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BARRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BARRY, изучите текущую цену BARRY!

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