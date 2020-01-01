Токеномика Barry the badger (BARRY)

Токеномика Barry the badger (BARRY)

Откройте для себя ключевую информацию о Barry the badger (BARRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway.

Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you.

Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Официальный сайт:
https://www.barryonchain.com/

Токеномика и анализ цен Barry the badger (BARRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Barry the badger (BARRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 98,76K
$ 98,76K$ 98,76K
Общее предложение:
$ 980,00M
$ 980,00M$ 980,00M
Оборотное предложение:
$ 980,00M
$ 980,00M$ 980,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 98,76K
$ 98,76K$ 98,76K
Исторический максимум:
$ 0,00281782
$ 0,00281782$ 0,00281782
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010077
$ 0,00010077$ 0,00010077

Токеномика Barry the badger (BARRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Barry the badger (BARRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BARRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BARRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BARRY, изучите текущую цену BARRY!

Прогноз цены BARRY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.