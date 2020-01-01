Токеномика BANX (BANX) Откройте для себя ключевую информацию о BANX (BANX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BANX (BANX) Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ... Официальный сайт: https://www.banx.gg Whitepaper: https://docs.banx.gg Купить BANX сейчас!

Токеномика и анализ цен BANX (BANX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BANX (BANX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 299,58K $ 299,58K $ 299,58K Общее предложение: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Оборотное предложение: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 299,58K $ 299,58K $ 299,58K Исторический максимум: $ 0,00082618 $ 0,00082618 $ 0,00082618 Исторический минимум: $ 0,00001814 $ 0,00001814 $ 0,00001814 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BANX (BANX)

Токеномика BANX (BANX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BANX (BANX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BANX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BANX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANX, изучите текущую цену BANX!

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