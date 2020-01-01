Токеномика BangChain AI (BANGCHAIN)

Токеномика BangChain AI (BANGCHAIN)

Откройте для себя ключевую информацию о BangChain AI (BANGCHAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BangChain AI (BANGCHAIN)

COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment.

Официальный сайт:
https://www.orifice.store/

Токеномика и анализ цен BangChain AI (BANGCHAIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BangChain AI (BANGCHAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 312,11K
$ 312,11K$ 312,11K
Общее предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
Оборотное предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 312,11K
$ 312,11K$ 312,11K
Исторический максимум:
$ 0,00453387
$ 0,00453387$ 0,00453387
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00031217
$ 0,00031217$ 0,00031217

Токеномика BangChain AI (BANGCHAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BangChain AI (BANGCHAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BANGCHAIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BANGCHAIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANGCHAIN, изучите текущую цену BANGCHAIN!

Прогноз цены BANGCHAIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.