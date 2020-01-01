Токеномика BAM by Scotty (BAM) Откройте для себя ключевую информацию о BAM by Scotty (BAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BAM by Scotty (BAM) $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Купить BAM сейчас!

Токеномика и анализ цен BAM by Scotty (BAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAM by Scotty (BAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,54K $ 67,54K $ 67,54K Общее предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M Оборотное предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,54K $ 67,54K $ 67,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BAM by Scotty (BAM)

Токеномика BAM by Scotty (BAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BAM by Scotty (BAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAM, изучите текущую цену BAM!

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