Токеномика Balanced (BALN)

Токеномика Balanced (BALN)

Откройте для себя ключевую информацию о Balanced (BALN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Balanced (BALN)

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers.

Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

Официальный сайт:
https://balanced.network/

Токеномика и анализ цен Balanced (BALN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Balanced (BALN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M
Общее предложение:
$ 26,39M
$ 26,39M$ 26,39M
Оборотное предложение:
$ 26,39M
$ 26,39M$ 26,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M
Исторический максимум:
$ 2,1
$ 2,1$ 2,1
Исторический минимум:
$ 0,04903173
$ 0,04903173$ 0,04903173
Текущая цена:
$ 0,089175
$ 0,089175$ 0,089175

Токеномика Balanced (BALN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Balanced (BALN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BALN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BALN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BALN, изучите текущую цену BALN!

Прогноз цены BALN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.