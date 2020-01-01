Токеномика Balanced (BALN) Откройте для себя ключевую информацию о Balanced (BALN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Balanced (BALN) BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Официальный сайт: https://balanced.network/ Купить BALN сейчас!

Токеномика и анализ цен Balanced (BALN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Balanced (BALN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Общее предложение: $ 26,39M $ 26,39M $ 26,39M Оборотное предложение: $ 26,39M $ 26,39M $ 26,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Исторический максимум: $ 2,1 $ 2,1 $ 2,1 Исторический минимум: $ 0,04903173 $ 0,04903173 $ 0,04903173 Текущая цена: $ 0,089175 $ 0,089175 $ 0,089175 Узнайте больше о цене Balanced (BALN)

Токеномика Balanced (BALN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Balanced (BALN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BALN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BALN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BALN, изучите текущую цену BALN!

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