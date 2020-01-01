Токеномика Baby Tiger ($BBT) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Tiger ($BBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Tiger ($BBT) Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury Официальный сайт: https://babytiger.io/ Whitepaper: https://babytiger.io/whitepaper/?i=1 Купить $BBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Tiger ($BBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Tiger ($BBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,71K $ 8,71K $ 8,71K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,71K $ 8,71K $ 8,71K Исторический максимум: $ 0,01729649 $ 0,01729649 $ 0,01729649 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Tiger ($BBT)

Токеномика Baby Tiger ($BBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Tiger ($BBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BBT, изучите текущую цену $BBT!

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