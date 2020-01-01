Токеномика BABA (BABA) Откройте для себя ключевую информацию о BABA (BABA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BABA (BABA) BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe. Официальный сайт: https://www.babatoken.com/ Whitepaper: https://www.babatoken.com/docs/whitepaper-v1.pdf Купить BABA сейчас!

Токеномика и анализ цен BABA (BABA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABA (BABA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,57K $ 63,57K $ 63,57K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,57K $ 63,57K $ 63,57K Исторический максимум: $ 0,01262577 $ 0,01262577 $ 0,01262577 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BABA (BABA)

Токеномика BABA (BABA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BABA (BABA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABA, изучите текущую цену BABA!

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