Токеномика BaaSid (BAAS) Откройте для себя ключевую информацию о BaaSid (BAAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BaaSid (BAAS) BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server. Официальный сайт: https://www.baasid.com/ Купить BAAS сейчас!

Токеномика и анализ цен BaaSid (BAAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BaaSid (BAAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,80M $ 2,80M $ 2,80M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,40B $ 7,40B $ 7,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Исторический максимум: $ 0,02764465 $ 0,02764465 $ 0,02764465 Исторический минимум: $ 0,00019169 $ 0,00019169 $ 0,00019169 Текущая цена: $ 0,00037902 $ 0,00037902 $ 0,00037902 Узнайте больше о цене BaaSid (BAAS)

Токеномика BaaSid (BAAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BaaSid (BAAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAAS, изучите текущую цену BAAS!

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