Токеномика BaaSid (BAAS)

Токеномика BaaSid (BAAS)

Откройте для себя ключевую информацию о BaaSid (BAAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BaaSid (BAAS)

BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server.

Официальный сайт:
https://www.baasid.com/

Токеномика и анализ цен BaaSid (BAAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BaaSid (BAAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,80M
$ 2,80M$ 2,80M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 7,40B
$ 7,40B$ 7,40B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,79M
$ 3,79M$ 3,79M
Исторический максимум:
$ 0,02764465
$ 0,02764465$ 0,02764465
Исторический минимум:
$ 0,00019169
$ 0,00019169$ 0,00019169
Текущая цена:
$ 0,00037902
$ 0,00037902$ 0,00037902

Токеномика BaaSid (BAAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BaaSid (BAAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAAS, изучите текущую цену BAAS!

Прогноз цены BAAS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.