Токеномика Azuki (AZUKI) Откройте для себя ключевую информацию о Azuki (AZUKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Azuki (AZUKI) AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products Официальный сайт: https://dokidoki.com/ Купить AZUKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Azuki (AZUKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Azuki (AZUKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,74K $ 36,74K $ 36,74K Общее предложение: $ 25,74M $ 25,74M $ 25,74M Оборотное предложение: $ 25,43M $ 25,43M $ 25,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,19K $ 37,19K $ 37,19K Исторический максимум: $ 7,73 $ 7,73 $ 7,73 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00144499 $ 0,00144499 $ 0,00144499 Узнайте больше о цене Azuki (AZUKI)

Токеномика Azuki (AZUKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Azuki (AZUKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AZUKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AZUKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AZUKI, изучите текущую цену AZUKI!

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