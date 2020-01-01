Токеномика Aura BAL (AURABAL) Откройте для себя ключевую информацию о Aura BAL (AURABAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aura BAL (AURABAL) auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Официальный сайт: https://aura.finance/ Купить AURABAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Aura BAL (AURABAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aura BAL (AURABAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14.36M $ 14.36M $ 14.36M Общее предложение: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Оборотное предложение: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14.36M $ 14.36M $ 14.36M Исторический максимум: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 Исторический минимум: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Текущая цена: $ 3.91 $ 3.91 $ 3.91 Узнайте больше о цене Aura BAL (AURABAL)

Токеномика Aura BAL (AURABAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aura BAL (AURABAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AURABAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AURABAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AURABAL, изучите текущую цену AURABAL!

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