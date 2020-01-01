Токеномика Attention (ATTN) Откройте для себя ключевую информацию о Attention (ATTN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Attention (ATTN) ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Официальный сайт: https://www.attntoken.com/ Купить ATTN сейчас!

Токеномика и анализ цен Attention (ATTN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Attention (ATTN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,24M $ 15,24M $ 15,24M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,24M $ 15,24M $ 15,24M Исторический максимум: $ 0,02367579 $ 0,02367579 $ 0,02367579 Исторический минимум: $ 0,01291952 $ 0,01291952 $ 0,01291952 Текущая цена: $ 0,01519276 $ 0,01519276 $ 0,01519276 Узнайте больше о цене Attention (ATTN)

Токеномика Attention (ATTN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Attention (ATTN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATTN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATTN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATTN, изучите текущую цену ATTN!

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