Токеномика Atlantis AQUA Token (AQUA) Откройте для себя ключевую информацию о Atlantis AQUA Token (AQUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Atlantis AQUA Token (AQUA) Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Официальный сайт: https://www.atlantisprotocol.so/ Купить AQUA сейчас!

Токеномика и анализ цен Atlantis AQUA Token (AQUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atlantis AQUA Token (AQUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 638,24K $ 638,24K $ 638,24K Общее предложение: $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Оборотное предложение: $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 996,66K $ 996,66K $ 996,66K Исторический максимум: $ 0,680278 $ 0,680278 $ 0,680278 Исторический минимум: $ 0,354298 $ 0,354298 $ 0,354298 Текущая цена: $ 0,413223 $ 0,413223 $ 0,413223 Узнайте больше о цене Atlantis AQUA Token (AQUA)

Токеномика Atlantis AQUA Token (AQUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Atlantis AQUA Token (AQUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AQUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AQUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AQUA, изучите текущую цену AQUA!

Прогноз цены AQUA Хотите узнать, куда может двигаться AQUA? Наша страница прогноза цены AQUA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AQUA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!