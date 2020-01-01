Токеномика Asymmetry USDaf (USDAF) Откройте для себя ключевую информацию о Asymmetry USDaf (USDAF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Asymmetry USDaf (USDAF) USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, cbBTC, sUSDe, scrvUSD, sDAI, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Официальный сайт: https://www.asymmetry.finance/ Купить USDAF сейчас!

Токеномика и анализ цен Asymmetry USDaf (USDAF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asymmetry USDaf (USDAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 507,39K $ 507,39K $ 507,39K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 500,76K $ 500,76K $ 500,76K Исторический максимум: $ 1,023 $ 1,023 $ 1,023 Исторический минимум: $ 0,939643 $ 0,939643 $ 0,939643 Текущая цена: $ 0,986934 $ 0,986934 $ 0,986934 Узнайте больше о цене Asymmetry USDaf (USDAF)

Токеномика Asymmetry USDaf (USDAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Asymmetry USDaf (USDAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDAF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDAF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDAF, изучите текущую цену USDAF!

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