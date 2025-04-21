Токеномика AskTianAI (TIAN)

Токеномика AskTianAI (TIAN)

Откройте для себя ключевую информацию о AskTianAI (TIAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AskTianAI (TIAN)

AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.

Официальный сайт:
https://asktian.com/
Whitepaper:
https://www.asktian.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен AskTianAI (TIAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AskTianAI (TIAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 700,22K
$ 700,22K$ 700,22K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 539,82M
$ 539,82M$ 539,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,30M
$ 1,30M$ 1,30M
Исторический максимум:
$ 0,00179474
$ 0,00179474$ 0,00179474
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00129715
$ 0,00129715$ 0,00129715

Токеномика AskTianAI (TIAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AskTianAI (TIAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TIAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TIAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIAN, изучите текущую цену TIAN!

Прогноз цены TIAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.