Токеномика AskTianAI (TIAN) Откройте для себя ключевую информацию о AskTianAI (TIAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AskTianAI (TIAN) AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Официальный сайт: https://asktian.com/ Whitepaper: https://www.asktian.com/whitepaper Купить TIAN сейчас!

Токеномика и анализ цен AskTianAI (TIAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AskTianAI (TIAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 700,22K $ 700,22K $ 700,22K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 539,82M $ 539,82M $ 539,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Исторический максимум: $ 0,00179474 $ 0,00179474 $ 0,00179474 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00129715 $ 0,00129715 $ 0,00129715 Узнайте больше о цене AskTianAI (TIAN)

Токеномика AskTianAI (TIAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AskTianAI (TIAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIAN, изучите текущую цену TIAN!

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