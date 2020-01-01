Токеномика Aros (AROS) Откройте для себя ключевую информацию о Aros (AROS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aros (AROS) Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle’s USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros! Официальный сайт: https://aros-coin.vip/ Купить AROS сейчас!

Токеномика и анализ цен Aros (AROS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aros (AROS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,70K $ 68,70K $ 68,70K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,70K $ 68,70K $ 68,70K Исторический максимум: $ 0,00241725 $ 0,00241725 $ 0,00241725 Исторический минимум: $ 0,00006921 $ 0,00006921 $ 0,00006921 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aros (AROS)

Токеномика Aros (AROS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aros (AROS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AROS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AROS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AROS, изучите текущую цену AROS!

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