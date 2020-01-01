Токеномика Archethic (UCO) Откройте для себя ключевую информацию о Archethic (UCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Archethic (UCO) ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Официальный сайт: https://www.archethic.net/ Whitepaper: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Купить UCO сейчас!

Токеномика и анализ цен Archethic (UCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Archethic (UCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 91,79K $ 91,79K $ 91,79K Общее предложение: $ 966,02M $ 966,02M $ 966,02M Оборотное предложение: $ 415,55M $ 415,55M $ 415,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 213,38K $ 213,38K $ 213,38K Исторический максимум: $ 0,401399 $ 0,401399 $ 0,401399 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022089 $ 0,00022089 $ 0,00022089 Узнайте больше о цене Archethic (UCO)

Токеномика Archethic (UCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Archethic (UCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UCO, изучите текущую цену UCO!

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