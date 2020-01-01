Токеномика Archethic (UCO)

Токеномика Archethic (UCO)

Откройте для себя ключевую информацию о Archethic (UCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Archethic (UCO)

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet.

Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"".

ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language.

Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains.

In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant).

Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

Официальный сайт:
https://www.archethic.net/
Whitepaper:
https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf

Токеномика и анализ цен Archethic (UCO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Archethic (UCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 91,79K
$ 91,79K$ 91,79K
Общее предложение:
$ 966,02M
$ 966,02M$ 966,02M
Оборотное предложение:
$ 415,55M
$ 415,55M$ 415,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 213,38K
$ 213,38K$ 213,38K
Исторический максимум:
$ 0,401399
$ 0,401399$ 0,401399
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00022089
$ 0,00022089$ 0,00022089

Токеномика Archethic (UCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Archethic (UCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UCO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UCO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UCO, изучите текущую цену UCO!

Прогноз цены UCO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.