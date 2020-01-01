Токеномика Arbius (AIUS) Откройте для себя ключевую информацию о Arbius (AIUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arbius (AIUS) Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income. Официальный сайт: https://arbius.ai Whitepaper: https://arbius.ai/paper.pdf Купить AIUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Arbius (AIUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arbius (AIUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 303,63K $ 303,63K $ 303,63K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,71M $ 7,71M $ 7,71M Исторический максимум: $ 1 086,22 $ 1 086,22 $ 1 086,22 Исторический минимум: $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 Текущая цена: $ 7,71 $ 7,71 $ 7,71 Узнайте больше о цене Arbius (AIUS)

Токеномика Arbius (AIUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arbius (AIUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIUS, изучите текущую цену AIUS!

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