Токеномика APYSwap (APYS) Откройте для себя ключевую информацию о APYSwap (APYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о APYSwap (APYS) APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain. Официальный сайт: https://apyswap.com/ Купить APYS сейчас!

Токеномика и анализ цен APYSwap (APYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене APYSwap (APYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,36K $ 23,36K $ 23,36K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 9,77M $ 9,77M $ 9,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 239,17K $ 239,17K $ 239,17K Исторический максимум: $ 3,58 $ 3,58 $ 3,58 Исторический минимум: $ 0,00178505 $ 0,00178505 $ 0,00178505 Текущая цена: $ 0,00239169 $ 0,00239169 $ 0,00239169 Узнайте больше о цене APYSwap (APYS)

Токеномика APYSwap (APYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики APYSwap (APYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APYS, изучите текущую цену APYS!

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