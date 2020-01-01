Токеномика ApeWifHat (APEWIFHAT)

Токеномика ApeWifHat (APEWIFHAT)

Откройте для себя ключевую информацию о ApeWifHat (APEWIFHAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ApeWifHat (APEWIFHAT)

Apewifhat isn’t literally just an ape wif a hat; it’s a symbol of progress, for futuristic transactions, a beacon for those who think ahead. It’s clear that the future belongs to those who embrace innovations like Apewifhat, transcending boundaries & paving a new era in finance and technology.

About wif us

APEWIFHAT, the rising star in the meme coin universe on the SOLANA blockchain. Much like Shiba Inu on Ethereum, APEWIFHAT brings a playful twist with its Ape-themed charm. Embrace the whimsical world of APEWIFHAT, where crypto meets humor, and join the journey toward the next big meme coin sensation on SOLANA.

Официальный сайт:
https://apewifhat.one/

Токеномика и анализ цен ApeWifHat (APEWIFHAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeWifHat (APEWIFHAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 83,05K
$ 83,05K$ 83,05K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00000000082937
$ 0,00000000082937$ 0,00000000082937

Токеномика ApeWifHat (APEWIFHAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ApeWifHat (APEWIFHAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APEWIFHAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APEWIFHAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEWIFHAT, изучите текущую цену APEWIFHAT!

Прогноз цены APEWIFHAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.