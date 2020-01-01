Токеномика ApeWifHat (APEWIFHAT) Откройте для себя ключевую информацию о ApeWifHat (APEWIFHAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApeWifHat (APEWIFHAT) Apewifhat isn’t literally just an ape wif a hat; it’s a symbol of progress, for futuristic transactions, a beacon for those who think ahead. It’s clear that the future belongs to those who embrace innovations like Apewifhat, transcending boundaries & paving a new era in finance and technology. About wif us APEWIFHAT, the rising star in the meme coin universe on the SOLANA blockchain. Much like Shiba Inu on Ethereum, APEWIFHAT brings a playful twist with its Ape-themed charm. Embrace the whimsical world of APEWIFHAT, where crypto meets humor, and join the journey toward the next big meme coin sensation on SOLANA. Официальный сайт: https://apewifhat.one/ Купить APEWIFHAT сейчас!

Токеномика и анализ цен ApeWifHat (APEWIFHAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeWifHat (APEWIFHAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,05K $ 83,05K $ 83,05K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000000082937 $ 0,00000000082937 $ 0,00000000082937 Узнайте больше о цене ApeWifHat (APEWIFHAT)

Токеномика ApeWifHat (APEWIFHAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApeWifHat (APEWIFHAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APEWIFHAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APEWIFHAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEWIFHAT, изучите текущую цену APEWIFHAT!

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