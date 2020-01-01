Токеномика APES (APES) Откройте для себя ключевую информацию о APES (APES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о APES (APES) Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens! Официальный сайт: https://apesgang.io/ Купить APES сейчас!

Токеномика и анализ цен APES (APES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене APES (APES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Общее предложение: $ 995.19M $ 995.19M $ 995.19M Оборотное предложение: $ 995.17M $ 995.17M $ 995.17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Исторический максимум: $ 0.04117938 $ 0.04117938 $ 0.04117938 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене APES (APES)

Токеномика APES (APES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики APES (APES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APES, изучите текущую цену APES!

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