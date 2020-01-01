Токеномика Ape Man (APEMAN)

Токеномика Ape Man (APEMAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Ape Man (APEMAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ape Man (APEMAN)

Here’s a concise version in English with approximately 400 characters:

$APEMAN: Unleash Your Instincts

Inspired by viral artist Matt Furie, creator of $PEPE, $BRETT, and $WOLF, $APEMAN is all about primal instinct and reacting in the moment. No taxes, no fees—just pure community-driven culture. Join the movement where memes meet freedom, uniting people through creativity, laughter, and spontaneity. $APEMAN isn’t just a token—it’s a way of life.

Официальный сайт:
https://apemancto.com

Токеномика и анализ цен Ape Man (APEMAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ape Man (APEMAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 233,34K
$ 233,34K$ 233,34K
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 233,34K
$ 233,34K$ 233,34K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Ape Man (APEMAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ape Man (APEMAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APEMAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APEMAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEMAN, изучите текущую цену APEMAN!

Прогноз цены APEMAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.