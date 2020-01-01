Токеномика Antitoken (ANTI) Откройте для себя ключевую информацию о Antitoken (ANTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Antitoken (ANTI) $ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO. Официальный сайт: https://antitoken.pro/ Whitepaper: https://antitoken.pro/whitepaper/ Купить ANTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Antitoken (ANTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Antitoken (ANTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76.86K $ 76.86K $ 76.86K Общее предложение: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Оборотное предложение: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76.86K $ 76.86K $ 76.86K Исторический максимум: $ 0.01260369 $ 0.01260369 $ 0.01260369 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Antitoken (ANTI)

Токеномика Antitoken (ANTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Antitoken (ANTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANTI, изучите текущую цену ANTI!

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