Токеномика Antitoken (ANTI)

Токеномика Antitoken (ANTI)

Откройте для себя ключевую информацию о Antitoken (ANTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Antitoken (ANTI)

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one.

When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance.

If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

Официальный сайт:
https://antitoken.pro/
Whitepaper:
https://antitoken.pro/whitepaper/

Токеномика и анализ цен Antitoken (ANTI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Antitoken (ANTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 76.86K
$ 76.86K$ 76.86K
Общее предложение:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Оборотное предложение:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 76.86K
$ 76.86K$ 76.86K
Исторический максимум:
$ 0.01260369
$ 0.01260369$ 0.01260369
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Antitoken (ANTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Antitoken (ANTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANTI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANTI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANTI, изучите текущую цену ANTI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.