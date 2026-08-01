Сегодняшняя цена Anita Max Wynn

Текущая цена Anita Max Wynn (WYNN) сегодня составляет $ 0 с изменением 16.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WYNN на USD составляет $ 0 за WYNN.

На данный момент Anita Max Wynn занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 74,745, при оборотном предложении 1000.00M WYNN. В течение последних 24 часов, WYNN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.084088, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WYNN изменился на -0.79% за последний час и на +5.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Anita Max Wynn (WYNN)

Рыночная капитализация $ 74.75K$ 74.75K $ 74.75K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 74.75K$ 74.75K $ 74.75K Оборотное предложение 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общее предложение 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Текущая рыночная капитализация Anita Max Wynn составляет $ 74.75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WYNN составляет 1000.00M, а общее предложение – 999999999.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74.75K.