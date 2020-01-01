Токеномика Angryb (ANB) Откройте для себя ключевую информацию о Angryb (ANB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Angryb (ANB) Angryb (ANB) is an ERC20 token on the Ethereum blockchain. It is the native token used to incentivise and reward token holders for executing the actions of community-initiated tasks. Angryb is a deflationary cryptocurrency asset, with a first-of-its-kind, zero-risk, half-price reservation mechanism. The successful transaction funds are attributed to smart contract and will be open source for the community. The economic model will repurchase and destroy Angryb, which is of high contraction of inflation. The fair token attribute and asset protection mechanism will help Angryb community build a strong consensus and a large base of community members. Официальный сайт: https://www.angryb.io/ Купить ANB сейчас!

Токеномика и анализ цен Angryb (ANB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Angryb (ANB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 777,70B $ 777,70B $ 777,70B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 488,64K $ 488,64K $ 488,64K Исторический максимум: $ 0,00109062 $ 0,00109062 $ 0,00109062 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000628312 $ 0,000000628312 $ 0,000000628312 Узнайте больше о цене Angryb (ANB)

Токеномика Angryb (ANB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Angryb (ANB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANB, изучите текущую цену ANB!

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