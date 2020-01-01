Токеномика Amnis Aptos (AMAPT) Откройте для себя ключевую информацию о Amnis Aptos (AMAPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amnis Aptos (AMAPT) Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Официальный сайт: https://amnis.finance/ Whitepaper: https://docs.amnis.finance/ Купить AMAPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Amnis Aptos (AMAPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amnis Aptos (AMAPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,94M $ 120,94M $ 120,94M Общее предложение: $ 25,21M $ 25,21M $ 25,21M Оборотное предложение: $ 25,20M $ 25,20M $ 25,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,96M $ 120,96M $ 120,96M Исторический максимум: $ 18,83 $ 18,83 $ 18,83 Исторический минимум: $ 3,76 $ 3,76 $ 3,76 Текущая цена: $ 4,8 $ 4,8 $ 4,8 Узнайте больше о цене Amnis Aptos (AMAPT)

Токеномика Amnis Aptos (AMAPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amnis Aptos (AMAPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMAPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMAPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMAPT, изучите текущую цену AMAPT!

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