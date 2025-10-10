Токеномика America Party Coin (APC) Откройте для себя ключевую информацию о America Party Coin (APC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен America Party Coin (APC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене America Party Coin (APC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,15K $ 44,15K $ 44,15K Общее предложение: $ 220,95M $ 220,95M $ 220,95M Оборотное предложение: $ 220,95M $ 220,95M $ 220,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,15K $ 44,15K $ 44,15K Исторический максимум: $ 0,01016686 $ 0,01016686 $ 0,01016686 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019984 $ 0,00019984 $ 0,00019984 Узнайте больше о цене America Party Coin (APC) Купить APC сейчас!

Информация о America Party Coin (APC) America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party. America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1941588830420623793

Токеномика America Party Coin (APC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики America Party Coin (APC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APC, изучите текущую цену APC!

Прогноз цены APC Хотите узнать, куда может двигаться APC? Наша страница прогноза цены APC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APC прямо сейчас!

