Токеномика Alongside Crypto Market Index (AMKT) Откройте для себя ключевую информацию о Alongside Crypto Market Index (AMKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alongside Crypto Market Index (AMKT) AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token. Официальный сайт: https://Alongside.xyz Купить AMKT сейчас!

Токеномика и анализ цен Alongside Crypto Market Index (AMKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alongside Crypto Market Index (AMKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 957,61K $ 957,61K $ 957,61K Общее предложение: $ 3,58K $ 3,58K $ 3,58K Оборотное предложение: $ 3,58K $ 3,58K $ 3,58K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 956,06K $ 956,06K $ 956,06K Исторический максимум: $ 358,55 $ 358,55 $ 358,55 Исторический минимум: $ 66,74 $ 66,74 $ 66,74 Текущая цена: $ 266,94 $ 266,94 $ 266,94 Узнайте больше о цене Alongside Crypto Market Index (AMKT)

Токеномика Alongside Crypto Market Index (AMKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alongside Crypto Market Index (AMKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMKT, изучите текущую цену AMKT!

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