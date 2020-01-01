Токеномика Alchemix (ALCX) Откройте для себя ключевую информацию о Alchemix (ALCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alchemix (ALCX) Alchemix token is the governance token for the Alchemix protocol. Официальный сайт: https://alchemix.fi/ Купить ALCX сейчас!

Токеномика и анализ цен Alchemix (ALCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alchemix (ALCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,21M $ 18,21M $ 18,21M Общее предложение: $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Оборотное предложение: $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,84M $ 22,84M $ 22,84M Исторический максимум: $ 2 066,2 $ 2 066,2 $ 2 066,2 Исторический минимум: $ 6,57 $ 6,57 $ 6,57 Текущая цена: $ 7,49 $ 7,49 $ 7,49 Узнайте больше о цене Alchemix (ALCX)

Токеномика Alchemix (ALCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alchemix (ALCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALCX, изучите текущую цену ALCX!

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