Токеномика Alaska Gold Rush (CARAT) Откройте для себя ключевую информацию о Alaska Gold Rush (CARAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alaska Gold Rush (CARAT) What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Официальный сайт: https://alaskagoldrush.io/ Whitepaper: https://alaskagoldrush.io/pdf/Alaska-Gold-Rush-Whitepaper.pdf?1680960188 Купить CARAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Alaska Gold Rush (CARAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alaska Gold Rush (CARAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,31K $ 141,31K $ 141,31K Общее предложение: $ 936,36M $ 936,36M $ 936,36M Оборотное предложение: $ 322,36M $ 322,36M $ 322,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 410,46K $ 410,46K $ 410,46K Исторический максимум: $ 0,03147683 $ 0,03147683 $ 0,03147683 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00043815 $ 0,00043815 $ 0,00043815 Узнайте больше о цене Alaska Gold Rush (CARAT)

Токеномика Alaska Gold Rush (CARAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alaska Gold Rush (CARAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CARAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CARAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARAT, изучите текущую цену CARAT!

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