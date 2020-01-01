Токеномика AIVeronica by Virtuals (AIV) Откройте для себя ключевую информацию о AIVeronica by Virtuals (AIV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIVeronica by Virtuals (AIV) AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 Купить AIV сейчас!

Токеномика и анализ цен AIVeronica by Virtuals (AIV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIVeronica by Virtuals (AIV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Исторический максимум: $ 0,00705355 $ 0,00705355 $ 0,00705355 Исторический минимум: $ 0,00178503 $ 0,00178503 $ 0,00178503 Текущая цена: $ 0,00287998 $ 0,00287998 $ 0,00287998 Узнайте больше о цене AIVeronica by Virtuals (AIV)

Токеномика AIVeronica by Virtuals (AIV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIVeronica by Virtuals (AIV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIV, изучите текущую цену AIV!

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