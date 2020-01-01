Токеномика AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Токеномика AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Откройте для себя ключевую информацию о AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.

Официальный сайт:
https://www.quebecartificialintelligence.com/agialpha

Токеномика и анализ цен AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,57M
$ 15,57M$ 15,57M
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,57M
$ 15,57M$ 15,57M
Исторический максимум:
$ 0,01584439
$ 0,01584439$ 0,01584439
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,01557275
$ 0,01557275$ 0,01557275

Токеномика AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGIALPHA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGIALPHA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGIALPHA, изучите текущую цену AGIALPHA!

Прогноз цены AGIALPHA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.