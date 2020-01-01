Токеномика AGENT (AGENT) Откройте для себя ключевую информацию о AGENT (AGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AGENT (AGENT) Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team. Официальный сайт: https://fluxpointstudios.com Whitepaper: https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2 Купить AGENT сейчас!

Токеномика и анализ цен AGENT (AGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGENT (AGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,39M $ 4,39M $ 4,39M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,39M $ 4,39M $ 4,39M Исторический максимум: $ 0,01706934 $ 0,01706934 $ 0,01706934 Исторический минимум: $ 0,0025891 $ 0,0025891 $ 0,0025891 Текущая цена: $ 0,00438518 $ 0,00438518 $ 0,00438518 Узнайте больше о цене AGENT (AGENT)

Токеномика AGENT (AGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AGENT (AGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENT, изучите текущую цену AGENT!

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