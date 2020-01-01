Токеномика Agent YP by Virtuals (AIYP) Откройте для себя ключевую информацию о Agent YP by Virtuals (AIYP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agent YP by Virtuals (AIYP) AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14722 Купить AIYP сейчас!

Токеномика и анализ цен Agent YP by Virtuals (AIYP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent YP by Virtuals (AIYP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Общее предложение: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M Оборотное предложение: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Исторический максимум: $ 0,02600732 $ 0,02600732 $ 0,02600732 Исторический минимум: $ 0,00087506 $ 0,00087506 $ 0,00087506 Текущая цена: $ 0,00178541 $ 0,00178541 $ 0,00178541 Узнайте больше о цене Agent YP by Virtuals (AIYP)

Токеномика Agent YP by Virtuals (AIYP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agent YP by Virtuals (AIYP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIYP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIYP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIYP, изучите текущую цену AIYP!

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