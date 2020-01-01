Токеномика Agave (AGVE) Откройте для себя ключевую информацию о Agave (AGVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agave (AGVE) Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application. Официальный сайт: https://agave.finance/ Купить AGVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Agave (AGVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agave (AGVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,42M $ 3,42M $ 3,42M Общее предложение: $ 100,00K $ 100,00K $ 100,00K Оборотное предложение: $ 100,00K $ 100,00K $ 100,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,42M $ 3,42M $ 3,42M Исторический максимум: $ 1 466,43 $ 1 466,43 $ 1 466,43 Исторический минимум: $ 4,92 $ 4,92 $ 4,92 Текущая цена: $ 34,25 $ 34,25 $ 34,25 Узнайте больше о цене Agave (AGVE)

Токеномика Agave (AGVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agave (AGVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGVE, изучите текущую цену AGVE!

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