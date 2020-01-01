Токеномика Aegis YUSD (YUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Aegis YUSD (YUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aegis YUSD (YUSD) Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Официальный сайт: https://app.aegis.im Whitepaper: https://docs.aegis.im Купить YUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Aegis YUSD (YUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aegis YUSD (YUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,13M $ 25,13M $ 25,13M Общее предложение: $ 25,14M $ 25,14M $ 25,14M Оборотное предложение: $ 25,14M $ 25,14M $ 25,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,13M $ 25,13M $ 25,13M Исторический максимум: $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 Исторический минимум: $ 0,960034 $ 0,960034 $ 0,960034 Текущая цена: $ 0,99919 $ 0,99919 $ 0,99919 Узнайте больше о цене Aegis YUSD (YUSD)

Токеномика Aegis YUSD (YUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aegis YUSD (YUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUSD, изучите текущую цену YUSD!

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