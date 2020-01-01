Токеномика Aegis YUSD (YUSD)

Токеномика Aegis YUSD (YUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Aegis YUSD (YUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Официальный сайт:
https://app.aegis.im
Whitepaper:
https://docs.aegis.im

Токеномика и анализ цен Aegis YUSD (YUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aegis YUSD (YUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,13M
$ 25,13M$ 25,13M
Общее предложение:
$ 25,14M
$ 25,14M$ 25,14M
Оборотное предложение:
$ 25,14M
$ 25,14M$ 25,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,13M
$ 25,13M$ 25,13M
Исторический максимум:
$ 1,009
$ 1,009$ 1,009
Исторический минимум:
$ 0,960034
$ 0,960034$ 0,960034
Текущая цена:
$ 0,99919
$ 0,99919$ 0,99919

Токеномика Aegis YUSD (YUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aegis YUSD (YUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUSD, изучите текущую цену YUSD!

Прогноз цены YUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.