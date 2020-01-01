Токеномика ADAPad (ADAPAD) Откройте для себя ключевую информацию о ADAPad (ADAPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ADAPad (ADAPAD) ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem Официальный сайт: https://adapad.io/ Купить ADAPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен ADAPad (ADAPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ADAPad (ADAPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 923.56K $ 923.56K $ 923.56K Общее предложение: $ 373.23M $ 373.23M $ 373.23M Оборотное предложение: $ 373.23M $ 373.23M $ 373.23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 923.56K $ 923.56K $ 923.56K Исторический максимум: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Исторический минимум: $ 0.00228774 $ 0.00228774 $ 0.00228774 Текущая цена: $ 0.00247353 $ 0.00247353 $ 0.00247353 Узнайте больше о цене ADAPad (ADAPAD)

Токеномика ADAPad (ADAPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ADAPad (ADAPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADAPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADAPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADAPAD, изучите текущую цену ADAPAD!

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