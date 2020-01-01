Токеномика ABC (ABC)

Токеномика ABC (ABC)

Откройте для себя ключевую информацию о ABC (ABC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ABC (ABC)

THIS IS A TEST...

Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷‍♂️ Community owned

Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love.

Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent

Официальный сайт:
https://abcbsc.com/

Токеномика и анализ цен ABC (ABC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABC (ABC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,44K
$ 19,44K$ 19,44K
Общее предложение:
$ 93,26B
$ 93,26B$ 93,26B
Оборотное предложение:
$ 93,26B
$ 93,26B$ 93,26B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,44K
$ 19,44K$ 19,44K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ABC (ABC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ABC (ABC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ABC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ABC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABC, изучите текущую цену ABC!

Прогноз цены ABC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.