Токеномика ABC (ABC)
Информация о ABC (ABC)
THIS IS A TEST...
Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷♂️ Community owned
Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love.
Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent
Токеномика и анализ цен ABC (ABC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABC (ABC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ABC (ABC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ABC (ABC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ABC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ABC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABC, изучите текущую цену ABC!
Прогноз цены ABC
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.