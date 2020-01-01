Токеномика ABC (ABC) Откройте для себя ключевую информацию о ABC (ABC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ABC (ABC) THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷‍♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent Официальный сайт: https://abcbsc.com/ Купить ABC сейчас!

Токеномика и анализ цен ABC (ABC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABC (ABC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,44K $ 19,44K $ 19,44K Общее предложение: $ 93,26B $ 93,26B $ 93,26B Оборотное предложение: $ 93,26B $ 93,26B $ 93,26B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,44K $ 19,44K $ 19,44K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ABC (ABC)

Токеномика ABC (ABC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ABC (ABC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABC, изучите текущую цену ABC!

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