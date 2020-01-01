Токеномика ZeroLend (ZERO) Откройте для себя ключевую информацию о ZeroLend (ZERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZeroLend (ZERO) ZeroLend - один из крупнейших рынков кредитования в DeFi с доминированием на Linea, zkSync, Manta, X Layer и Blast с акцентом на кредитование ликвидным рестейкингом токенов (LRTs), кредитование реальных активов (RWAs) и абстракцию счетов с более чем 200+ миллионами в TVL. Официальный сайт: https://zerolend.xyz/ Whitepaper: https://docs.zerolend.xyz/ Обозреватель блоков: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Купить ZERO сейчас!

Токеномика и анализ цен ZeroLend (ZERO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZeroLend (ZERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,22M $ 2,22M $ 2,22M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 54,87B $ 54,87B $ 54,87B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,04M $ 4,04M $ 4,04M Исторический максимум: $ 0,0024776 $ 0,0024776 $ 0,0024776 Исторический минимум: $ 0,000034852056505375 $ 0,000034852056505375 $ 0,000034852056505375 Текущая цена: $ 0,00004038 $ 0,00004038 $ 0,00004038 Узнайте больше о цене ZeroLend (ZERO)

Токеномика ZeroLend (ZERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZeroLend (ZERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZERO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZERO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZERO, изучите текущую цену ZERO!

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