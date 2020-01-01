Токеномика ZeroLend (ZERO)

Токеномика ZeroLend (ZERO)

Откройте для себя ключевую информацию о ZeroLend (ZERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZeroLend (ZERO)

ZeroLend - один из крупнейших рынков кредитования в DeFi с доминированием на Linea, zkSync, Manta, X Layer и Blast с акцентом на кредитование ликвидным рестейкингом токенов (LRTs), кредитование реальных активов (RWAs) и абстракцию счетов с более чем 200+ миллионами в TVL.

Официальный сайт:
https://zerolend.xyz/
Whitepaper:
https://docs.zerolend.xyz/
Обозреватель блоков:
https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7

Токеномика и анализ цен ZeroLend (ZERO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZeroLend (ZERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,22M
$ 2,22M$ 2,22M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 54,87B
$ 54,87B$ 54,87B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,04M
$ 4,04M$ 4,04M
Исторический максимум:
$ 0,0024776
$ 0,0024776$ 0,0024776
Исторический минимум:
$ 0,000034852056505375
$ 0,000034852056505375$ 0,000034852056505375
Текущая цена:
$ 0,00004038
$ 0,00004038$ 0,00004038

Токеномика ZeroLend (ZERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZeroLend (ZERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZERO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZERO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZERO, изучите текущую цену ZERO!

Как купить ZERO

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История цены ZeroLend (ZERO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.