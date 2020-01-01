Токеномика XYRO (XYRO) Откройте для себя ключевую информацию о XYRO (XYRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XYRO (XYRO) XYRO – торговая платформа, работающая на основе искусственного интеллекта и использующая геймификацию и социальные функции, чтобы переосмыслить криптовалюту, сделав ее доступной и увлекательной. Официальный сайт: https://xyro.io Whitepaper: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Купить XYRO сейчас!

Токеномика и анализ цен XYRO (XYRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XYRO (XYRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 346,61K $ 346,61K $ 346,61K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 185,45M $ 185,45M $ 185,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Исторический максимум: $ 0,093 $ 0,093 $ 0,093 Исторический минимум: $ 0,001643416126509497 $ 0,001643416126509497 $ 0,001643416126509497 Текущая цена: $ 0,001869 $ 0,001869 $ 0,001869 Узнайте больше о цене XYRO (XYRO)

Токеномика XYRO (XYRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XYRO (XYRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XYRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XYRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XYRO, изучите текущую цену XYRO!

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