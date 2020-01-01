Токеномика XOXNO Network (XOXNO) Откройте для себя ключевую информацию о XOXNO Network (XOXNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XOXNO Network (XOXNO) Цель XOXNO - создать платформу "все в одном", доступную для пользователей, не владеющих криптовалютами. XOXNO Network позволяет вам исследовать web3-экономику в одном месте: коллекционные товары и продажа билетов, DeFi и многое другое. Официальный сайт: https://xoxno.com Whitepaper: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Купить XOXNO сейчас!

Токеномика и анализ цен XOXNO Network (XOXNO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XOXNO Network (XOXNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,73M $ 2,73M $ 2,73M Исторический максимум: $ 0,30994 $ 0,30994 $ 0,30994 Исторический минимум: $ 0,016038435287442202 $ 0,016038435287442202 $ 0,016038435287442202 Текущая цена: $ 0,02727 $ 0,02727 $ 0,02727 Узнайте больше о цене XOXNO Network (XOXNO)

Токеномика XOXNO Network (XOXNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XOXNO Network (XOXNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XOXNO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XOXNO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XOXNO, изучите текущую цену XOXNO!

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